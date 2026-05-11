Regno Unito, Starmer esclude le dimissioni “Non lascio il Paese nel caos”

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Il premier britannico Keir Starmer ha escluso le proprie dimissioni dopo i risultati deludenti dei laburisti alle recenti elezioni amministrative. Secondo quanto riferisce l’emittente Sky News, in un discorso pronunciato oggi Starmer ha detto di non volere lasciare il Paese “nel caos”. “Mi assumo la responsabilità di non farmi da parte”, ha precisato il primo ministro.

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