LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il traffico dei passeggeri delle crociere a Malta è diminuito di quasi il 23% nel primo trimestre del 2026, nonostante un aumento degli scali delle navi da crociera nel Grand Harbour. Lo rilevano i nuovi dati pubblicati dall‘Ufficio Nazionale di Statistica maltese (NSO).

Tra gennaio e marzo, il traffico complessivo dei passeggeri delle crociere ha raggiunto quota 65.247, segnando un calo del 22,9% rispetto allo stesso periodo del 2025. L’NSO ha precisato che la maggior parte dei passeggeri registrati nel trimestre era in transito. Nei primi tre mesi dell’anno sono stati registrati 33 scali di navi da crociera, due in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Nonostante l’aumento degli arrivi delle navi, il numero medio di passeggeri per imbarcazione è diminuito sensibilmente. Ogni nave attraccata a Malta ha trasportato in media 1.977 passeggeri, con una riduzione di 752 rispetto all’anno scorso.

L’Italia si è confermata il principale mercato di provenienza dei crocieristi diretti a Malta, seguita da Stati Uniti e Regno Unito.

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(ITALPRESS).