TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I turisti assistono all’esibizione di un artista che canta lungo il fiume Haihe a Tianjin, nel nord della Cina, il 24 aprile 2026. Negli ultimi anni, Tianjin è diventata una popolare destinazione turistica, grazie al costante arricchimento dell’esperienza notturna della città attraverso l’ampliamento degli scenari turistici e la diversificazione delle attività commerciali.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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