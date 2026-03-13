TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I funzionari doganali della Cina settentrionale hanno sdoganato quello che, secondo le autorità, è la più grande spedizione di semi vegetali importati gestita finora nel sito di ispezione recentemente designato a Tianjin.

All’inizio di marzo, i funzionari doganali della Base integrata di sdoganamento del porto dell’aviazione di Tianjin hanno ispezionato e rilasciato una partita di semi di barbabietola da zucchero importata dall’Italia.

La spedizione, del peso di 18,8 tonnellate e del valore di 4,5 milioni di yuan (circa 655.000 dollari), è stata la più pesante tra quelle gestite dalla struttura sin dalla sua istituzione.

L’Italia è considerata uno dei principali centri mondiali per la coltivazione e l’esportazione di semi di barbabietola da zucchero, grazie al suo clima mediterraneo favorevole e alle tecniche di coltivazione avanzate.

Le autorità cinesi affermano di aver introdotto misure volte a garantire che le forniture agricole possano essere sdoganate rapidamente durante l’intensa stagione della semina primaverile. La Dogana dell’Aeroporto di Tianjin-Binhai ha aperto uno sportello dedicato allo sdoganamento delle materie agricole primaverili, offrendo servizi di appuntamento disponibili 24 ore su 24, nonché ispezioni prioritarie e un rilascio immediato dopo i controlli.

I funzionari hanno anche adottato misure come le dichiarazioni doganali preventive e le procedure di dichiarazione in due fasi per ridurre i tempi di permanenza dei semi nel porto.

“Per noi, uno sdoganamento rapido e sicuro è fondamentale per rispettare il calendario delle semine e portare avanti i nostri piani di coltivazione”, ha affermato Fei Yao, di un’azienda sementiera con sede a Pechino.

Fei ha aggiunto che l’elaborazione più rapida ha aiutato l’azienda a risparmiare tempo e costi logistici, portando maggiore fiducia nella produzione di quest’anno.

Le autorità doganali affermano di voler migliorare ulteriormente le procedure e i servizi di ispezione per garantire uno sdoganamento agevole delle forniture agricole durante la stagione agricola primaverile.

