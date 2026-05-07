Malta, Metsola affianca il leader dell’opposizione in campagna elettorale

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha unito le forze con il leader dell’opposizione Alex Borg nella campagna elettorale in vista delle elezioni generali a Malta del 30 maggio.

I due sono stati visti fare campagna tra gli elettori a Mellieha, nel nord del Paese, segnando un momento significativo nella seconda settimana della campagna del Partito Nazionalista.

In un post sui social media, Metsola ha condiviso un video della visita, in cui i due salutano i residenti e dialogano con la popolazione locale. Il messaggio, pubblicato in maltese, sottolineava la loro presenza tra la comunità.

La comparsa di Metsola al fianco di Borg viene interpretata come un importante sostegno al Partito Nazionalista, rafforzandone gli sforzi per guadagnare terreno nei distretti chiave. Pur essendo stata a lungo considerata una possibile candidata alla leadership del partito negli anni passati, Metsola aveva scelto di rimanere nel suo ruolo europeo dopo i cambiamenti ai vertici della formazione.

Il suo coinvolgimento diretto nella campagna locale rappresenta ora un chiaro segnale di appoggio a Borg, candidato nel 12° Distretto, che comprende Mellieha, oltre a Gozo.

Negli ultimi giorni il Partito Nazionalista ha intensificato la propria campagna, presentando proposte per ridurre le bollette dell’elettricità, creare un hub per il carburante a 22 chilometri dalla costa maltese, aumentare le borse di studio e investire nelle infrastrutture energetiche e sanitarie.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).