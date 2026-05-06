È morto Ted Turner, il fondatore della CNN aveva 87 anni

Firenze, premio Uomo del Rinascimento - Renaissance Man - a Ted Turner, fondadore della CNN. Nella foto Ted Turner

ROMA (ITALPRESS) – Ted Turner, fondatore dell’emittente statunitense Cnn, è morto oggi all’età di 87 anni. A riferirlo è la stessa emittente americana riportando un comunicato stampa della Turner Enterprises. L’imprenditore di Atlanta ha costruito un impero mediatico che comprendeva la prima superstazione via cavo e canali popolari per film e cartoni animati, oltre a squadre sportive professionistiche. Turner fu anche sportivo, filantropo e ambientalista. Si è sposato tre volte e la sua ultima moglie è stata l’attrice Jane Fonda da cui divorziò nel 2001. Ha cinque figli.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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