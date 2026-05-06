WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Donald Trump ha annunciato la sospensione temporanea del cosiddetto “Project Freedom”, relativo al transito delle navi nello Stretto di Hormuz, nell’ambito dei negoziati in corso con l’Iran.

“In base alla richiesta del Pakistan e di altri Paesi, dell’enorme successo militare che abbiamo avuto durante la campagna contro il Paese dell’Iran e, inoltre, del fatto che sono stati fatti grandi progressi verso un accordo completo e definitivo con i rappresentanti dell’Iran, abbiamo concordato di comune accordo che, mentre il blocco rimarrà in pieno vigore ed effetto, il Project Freedom (il movimento delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz) sarà sospeso per un breve periodo di tempo per vedere se l’accordo può essere finalizzato e firmato o meno”, ha scritto Trump su Truth. La sospensione viene presentata come una misura temporanea per favorire la conclusione di un possibile accordo con Teheran, mentre restano in vigore altre restrizioni operative nell’area.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).