Ucraina, Zelensky “La Russia ha violato la tregua, agiremo di conseguenza”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “La Russia ha risposto alla nostra proposta di cessate il fuoco solo con nuovi attacchi e nuove offensive. Per tutta la giornata, quasi ogni ora, sono giunte segnalazioni di attacchi da diverse regioni dell’Ucraina: Donetsk, Kharkiv e Dnipro, Sumy e la sua regione, Chernihiv, Zaporizhzhia e Kherson. La Russia non ha interrotto alcuna forma di attività militare. Purtroppo, non l’ha fatto. L’Ucraina agirà di conseguenza. A seconda della situazione durante la notte e domani, determineremo anche le nostre risposte pienamente giustificate”. Così sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“La Russia ha ricevuto da noi una chiara proposta di tregua e diplomazia. Se a Mosca quella persona che non può vivere senza la guerra si preoccupa solo di una parata e di nient’altro, allora è un altro discorso. L’Ucraina è pronta a lavorare per la pace. L’Ucraina vuole porre fine a questa guerra con dignità“, conclude Zelensky.

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