Il premier libico Dabaiba in visita a Roma, via al dialogo su economia e detenuti

ROMA (ITALPRESS) – Energia, imprese ma anche il dossier migratorio saranno elementi sicuramente al centro degli incontri istituzionali previsti domani nell’ambito della visita a Roma del premier del Governo di unità nazionale libico, Abdul Hamid Dabaiba. Incontri che includeranno, secondo una nota di Palazzo Chigi, un colloquio con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

La visita si pone in un contesto di rinnovato slancio nel dialogo fra i due Paesi e si presenta come una tappa importante per ridefinire le relazioni economiche tra Libia e Italia. Secondo stime rilanciate dai media di Tripoli, il volume degli scambi commerciali tra i due paesi ha raggiunto circa 8 miliardi di euro nel 2025, con l’Italia che rimane il primo partner commerciale della Libia. Nel quadro dell’interscambio, le importazioni italiane sono concentrate per lo più nel settore energetico (petrolio e gas).

La cooperazione vede quindi un ampio margine ancora da sfruttare in altri settori. Il processo di diversificazione si coniuga però alla necessità di dare una soluzione ad alcuni problemi incontrati dalle società italiane che operano in territorio libico, come il frequente ritardo nei pagamenti o la questione dei crediti non riscossi.

Al di là della cooperazione economica, tra i temi “caldi” al centro dell’attenzione dei due paesi c’è sicuramente quello migratorio. La Libia resta la principale rotta di partenza dei migranti che sbarcano in Italia, nonostante il netto calo registrato nei primi mesi del 2026 rispetto allo spetto periodo del 2025.

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