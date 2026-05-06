Piu “Con Anas lavoro sinergico e impegno costante su opere”

CAGLIARI (ITALPRESS) – L’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu ha incontrato stamane l’amministratore delegato di Anas (Gruppo FS Italiane), Claudio Andrea Gemme, in occasione della sua visita nella Struttura Territoriale Sardegna. Al centro dell’incontro le opere stradali in fase di esecuzione: “Si continua con il lavoro proficuo che abbiamo iniziato nel 2024 con ANAS, una cabina di regia unica che consente di monitorare tutte le strade statali, le provinciali e le strade di interesse locale. Con ANAS abbiamo stipulato una convenzione già lo scorso anno sulle opere commissariate, stiamo dando gambe a tante opere che purtroppo erano ferme da tempo come, ad esempio, la 130 dove stiamo per convocare la conferenza dei servizi, la 125, e la 291 sulla Sassari-Alghero”.

L’incontro con l’Ad di Anas è stata l’occasione per ribadire il metodo avviato dall’insediamento dell’assessore Piu con sopralluoghi puntuali e monitoraggio dell’avanzamento dei lavori che fino ad oggi ha consentito il rispetto delle scadenze: “abbiamo garantito cronoprogrammi certi, periodicamente facciamo il punto della situazione e Anas ha sempre rispettato i tempi di consegna. Una collaborazione che va oltre perché oltre all”operatività sui cantieri, c’è la programmazione delle risorse che vanno anche incontro a esigenze collaterali, abbiamo inserito all’interno dell’ultima finanziaria un capitolo di bilancio sui versanti franosi che consentirà ad ANAS e alla Regione di intervenire in maniera congiunta su tutta una serie di necessità che si verificano a causa del dissesto idrogeologico”.

Sono tanti i cantieri lungo i 3 mila chilometri di competenza Anas, in particolare, sulla statale 131 e la 131Dcn dove l’impegno è massimo: “Ci rendiamo conto che i cantieri creano disagi – evidenzia Piu – ma siamo certi che il rispetto dei tempi e la comunicazione puntuale siano pilastri imprescindibili per limitare le criticità nella circolazione durante i lavori, ma dobbiamo tenere presente che la sicurezza viene prima di tutto e i lavori servono a questo. Inoltre, nel periodo estivo, dove i flussi di traffico crescono, tanti cantieri saranno interrotti per permettere una circolazione veicolare quanto più fluida possibile”.

Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto anche sulle strade commissariate per cui l’assessore, in qualità di delegato commissariale, ha attivato la struttura che si sta occupando di ogni singola opera: “dei dieci interventi ricordiamo che procede in modo avanzato la realizzazione per il completamento della statale 291 Sassari – Alghero. A breve, saranno avviati i lavori di realizzazione lotto 2 della 195 bis “Nuova Sulcitana”, il lotto 1 – II stralcio Tertenia – San Priamo della strada statale 125 “Nuova Orientale Sarda” e gli interventi di adeguamento della strada statale 130 “Iglesiente” per cui è stata fissata al 5 giugno la conferenza dei servizi”.

– Foto Regione Sardegna –

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