ROMA (ITALPRESS) – Il figlio del leader di Hamas Khalil al-Hayya, Azzam al-Hayya, è morto a causa delle ferite riportate in un attacco israeliano effettuato ieri a Jabaliya, nella Striscia di Gaza. Lo fa sapere l’ospedale Al-Shifa, citato dai media palestinesi. La notizia è confermata anche dall’agenzia di stampa turca Anadolu. In precedenza sulla stampa araba erano emerse indiscrezioni sul destino del figlio di Al-Hayya.
– Foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).
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