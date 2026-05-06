Marocco, presentato il volume su Cooperazione italiana alla Fiera del Libro di Rabat

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Nell’ambito del Salon International de l’Édition et du Livre, si è tenuta oggi a Rabat, presso il Padiglione Italia, la presentazione del volume Percorsi e prospettive della Cooperazione italiana in Marocco, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. L’iniziativa si inserisce nel quadro del rafforzamento del partenariato tra Italia e Marocco.

La sessione è stata aperta dall’Ambasciatore d’Italia nel Regno del Marocco, Pasquale Salzano, che nel suo intervento introduttivo ha richiamato l’evoluzione della cooperazione tra Italia e Marocco verso un partenariato strategico sempre più strutturato e fondato sulla reciprocità.

L’evento ha riunito rappresentanti istituzionali, accademici e operatori della cooperazione, offrendo un’occasione di confronto sull’evoluzione del modello italiano di cooperazione allo sviluppo in Marocco.

La pubblicazione valorizza il contributo dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e delle Organizzazioni della Società Civile italiane attive nel Paese, proponendo una lettura integrata delle iniziative realizzate nei settori dell’inclusione sociale, della salute, dell’educazione e dello sviluppo territoriale.

Nel corso dell’incontro sono stati richiamati alcuni interventi che testimoniano l’ampiezza e la diversificazione della cooperazione bilaterale, tra cui il progetto per il miglioramento dell’accesso all’acqua potabile e al risanamento ambientale nella provincia di Settat, i programmi di sostegno al microcredito nelle aree rurali e diverse iniziative nei settori infrastrutturali e della valorizzazione del patrimonio, inclusa la collaborazione con l’Office National des Chemins de Fer per lo sviluppo dei sistemi di comunicazione ferroviaria e i programmi di conversione del debito orientati alla tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico marocchino.

L’Ambasciatore Salzano ha dichiarato: “La cooperazione tra Italia e Marocco si sta progressivamente consolidando come un partenariato strategico sempre più strutturato, fondato sulla reciprocità, sulla condivisione di priorità comuni e sulla capacità di costruire insieme risposte concrete ai grandi cambiamenti in corso. Le esperienze presentate oggi testimoniano una cooperazione basata sulla co-costruzione, sullo scambio di competenze e su una crescente integrazione tra sviluppo economico, inclusione sociale e stabilità regionale”.

L’iniziativa si è svolta in un anno di particolare rilievo per Rabat, designata Capitale Mondiale del Libro 2026 dall’Unesco, e ha rappresentato un’ulteriore occasione di approfondimento del dialogo tra Italia e Marocco su temi di sviluppo, cooperazione e priorità condivise, anche in una prospettiva mediterranea e africana coerente con l’approccio di partenariato e co-sviluppo promosso dall’Italia nel quadro del Piano Mattei.

-Foto ambasciata d’Italia in Marocco-

(ITALPRESS).