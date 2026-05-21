TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune coppie di sposi partecipano a un matrimonio collettivo nel distretto di Jizhou, a Tianjin, nella Cina settentrionale, il 20 maggio 2026. La cerimonia nuziale collettiva, che ha unito il fascino della cultura tradizionale cinese alle nuove tendenze, si è svolta qui ieri, con la partecipazione di 14 coppie di neosposi in abiti tradizionali cinesi, seguendo i rituali nuziali della tradizione e incarnando al tempo stesso lo spirito positivo delle usanze moderne.

-Foto Xinhua-

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