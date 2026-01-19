Cina: sviluppato sistema di tracciamento oculare per controllo dispositivi in pazienti con paralisi

JINAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei ricercatori in Cina hanno sviluppato un sistema di tracciamento oculare autoalimentato che sfrutta l’energia prodotta dal battito delle ciglia per consentire alle persone con paralisi di controllare dispositivi come le sedie a rotelle, offrendo così potenziali nuovi traguardi nelle tecnologie assistive.

I sistemi di interazione uomo-computer autoalimentati stanno attirando un’attenzione significativa per le loro prestazioni sostenibili e stabili, favorite dal rapido avanzamento dell’intelligenza artificiale.

Il sistema, come riportato questo mese sulla rivista “Cell Reports Physical Science”, utilizza un nanogeneratore chiamato TENG per catturare il minimo attrito generato tra la palpebra e il bulbo oculare durante un battito di ciglia. L’energia generata alimenta il sensore, evitando la necessità di una batteria esterna.

Battezzato ET-TENG, il dispositivo è stato realizzato dai team della Qingdao University e della Hong Kong University of Science and Technology ed è in grado di rilevare con elevata precisione sottili movimenti oculari. Come dimostrato, il sistema identifica un angolo minimo di deflessione del bulbo oculare di 2 gradi con un’accuratezza del 99%. Il dispositivo è in grado di funzionare anche in condizioni di oscurità totale, superando i limiti dei tradizionali sistemi di tracciamento oculare basati su telecamere che dipendono da fonti di luce esterne.

Secondo lo studio, la tecnologia potrebbe consentire a persone affette da patologie come la sclerosi laterale amiotrofica (SLA), che mantengono il controllo dei movimenti oculari, di utilizzare dispositivi come computer e sedie a rotelle.

Oltre all’assistenza medica, secondo il team di ricerca, il sistema potrebbe trovare applicazioni anche nell’esplorazione spaziale per pannelli di controllo hands-free e nei veicoli smart per il monitoraggio della stanchezza del conducente. Inoltre, potrebbe rendere i visori per la realtà virtuale più leggeri ed efficienti dal punto di vista energetico.

La sua elevata sensibilità, la struttura semplice e la solida capacità anti-interferenza forniscono un supporto tecnico per promuovere applicazioni nel campo delle interazioni uomo-computer, secondo i ricercatori.

(ITALPRESS).