AMSTERDAM (PAESI BASSI) (ITALPRESS) – Per Stellantis, l’economia circolare rappresenta una leva fondamentale per estendere la vita utile dei veicoli e dei componenti, ridurre gli sprechi e ottimizzare l’impiego delle risorse in tutta la filiera automobilistica. Questa strategia viene sviluppata in Medio Oriente e Africa (MEA) attraverso SUSTAINera, la business unit di Stellantis dedicata all’economia circolare, che offre a clienti e professionisti soluzioni di rigenerazione, riparazione, riuso e riciclo su scala industriale. Nell’ambito del piano di crescita regionale, Stellantis ha avviato il suo primo centro di smontaggio veicoli nell’area MEA a Casablanca, in Marocco. “Il sito, oltre ad avere un carattere locale, funge da tassello strutturale per le attività di economia circolare in tutta la regione, così come da polo di riferimento per accelerare lo sviluppo di un ecosistema coerente e scalabile per i veicoli a fine vita (ELV)”, si legge in una nota.

“L’economia circolare è una priorità strategica per Stellantis in Medio Oriente e Africa. Ci consente di coniugare prestazioni industriali, convenienza per i clienti e un uso responsabile delle risorse mettendo in sicurezza la nostra presenza nella Regione a lungo termine”, ha dichiarato Samir Cherfan, Chief Operating Officer Middle East & Africa and Global Head of Micromobility di Stellantis.

Quello di Casablanca è il terzo centro di smontaggio di Stellantis a livello mondiale dopo quelli di Torino, e di San Paolo, in Brasile. Concepito come sito industriale, supporta la strutturazione dei flussi di veicoli a fine vita (ELV) in Marocco, oltre ad ampliare la disponibilità di ricambi originali riutilizzabili e pienamente funzionali nell’intera rete post-vendita di Stellantis e su altre piattaforme digitali. Le sue attività principali prevedono l’approvvigionamento e lo smontaggio di veicoli a fine vita, la vendita di componenti usati e la raccolta di componenti da destinare al riciclo.

“Lo sviluppo di attività di economia circolare nell’area MEA genera vantaggi concreti a clienti, professionisti e alla rete aftermarket regionale – prosegue la nota -: ricambi e servizi più accessibili, grazie alle offerte di ricambi usati e rigenerati di SUSTAINera; utilizzo ottimizzato delle risorse, supportato da un recupero responsabile dei materiali degli ELV; un ecosistema strutturato e tracciabile, in linea con gli standard di Stellantis e i requisiti di conformità regionali”.

“L’economia circolare rappresenta un modo concreto per offrire valore ai clienti, prolungando la vita di veicoli e componenti e ottimizzando le risorse. Con SUSTAINera, stiamo industrializzando una strategia basata sui principi delle 4R – rigenerazione, riparazione, riuso e riciclo – concepita per essere scalabile, efficiente e accessibile senza compromessi sulla qualità”, ha dichiarato Jean Christophe Bertrand, SVP Stellantis Middle East & Africa Parts & Services.

Nella regione MEA, la strategia di Stellantis per l’economia circolare segue un approccio a 360 gradi che copre l’intero ciclo di vita di componenti e veicoli attraverso rigenerazione, riuso e riciclo.

Questi processi sono già implementati in tutta la regione attraverso varie attività di economia circolare: vendita di ricambi rigenerati; vendita di ricambi originali usati tramite la piattaforma B-Parts; partnership per il riciclo e la gestione dei veicoli a fine vita (ELV). I servizi vengono offerti attraverso la rete post-vendita di Stellantis, centri di riparazione partner e Distrigo Hub. Per accelerare l’uniformità e la crescita delle varie attività, Stellantis si avvale di un ecosistema strutturato di partner industriali e commerciali in tutta la regione MEA che assicura efficienza operativa, tracciabilità e creazione di valore a livello locale.

“Il centro di smontaggio di Casablanca rappresenta un passo concreto nello sviluppo delle attività di economia circolare di Stellantis nella regione MEA – sottolinea il gruppo -. Grazie a rigorose procedure di smontaggio dei veicoli è possibile offrire diverse linee di prodotti usati e selezionati, comprese le batterie di trazione. Nella roadmap regionale, il Marocco riveste un ruolo specifico come punto di riferimento industriale. Il centro di smontaggio di Casablanca è il primo impianto di questo tipo inaugurato da una casa automobilistica nel Paese, e rappresenta un modello per la gestione strutturata degli ELV”.

Gli investimenti ammontano a 1,6 milioni di euro, per un sito di 6.000 mq e fino a 10.000 veicoli smontati ogni anno. Circa 150 i posti di lavoro diretti e indiretti a pieno regime.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).