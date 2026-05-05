Malta firma gli accordi Artemis per rafforzare la cooperazione dello spazio

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha ufficialmente firmato gli Accordi Artemis, una serie di principi non vincolanti che guidano l’esplorazione civile dello spazio, allineandosi agli sforzi globali legati alla missione della Nasa di riportare l’uomo sulla Luna. L’accordo è stato firmato dal ministro dell’Istruzione Clifton Grima durante un evento ospitato da Xjenza Malta a Villa Bighi.

Malta si unisce così ad altri 64 Paesi impegnati in attività spaziali responsabili, trasparenti e sostenibili. Grima ha dichiarato che l’iniziativa rafforza il quadro di governance di Malta, ne migliora la credibilità internazionale e apre nuove opportunità per attrarre investimenti, creando al contempo posti di lavoro qualificati nell’economia dello spazio.

Istituiti nel 2020 dagli Stati Uniti, gli Accordi Artemis sostengono la cooperazione internazionale nello spazio e sono strettamente collegati al programma Artemis della Nasa, che mira a promuovere l’esplorazione umana oltre la Terra.

Gli accordi si basano su quadri internazionali esistenti come il Trattato sullo spazio extra-atmosferico, promuovendo l’uso pacifico, la trasparenza e la collaborazione, vietando al contempo le armi di distruzione di massa nello spazio.

Il vice primo ministro Ian Borg ha sottolineato l’importanza dell’accordo in un contesto di crescente competizione geopolitica influenzata dai progressi tecnologici oltre la Terra. “In un’epoca in cui la geopolitica è sempre più influenzata dallo spazio, gli Accordi Artemis forniscono un quadro condiviso per la responsabilità e la condotta responsabile”, ha affermato Borg.

Alla cerimonia hanno partecipato anche il segretario parlamentare Keith Azzopardi Tanti e l’ambasciatrice degli Stati Uniti Somers Farkas. Durante l’evento è stato inoltre trasmesso un messaggio dell’amministratore della Nasa Jared Isaacman.

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(ITALPRESS).