TORINO (ITALPRESS) – Kia arricchisce la gamma Sportage con la motorizzazione Trifuel. Anche sull’ammiraglia della casa coreana sarà dunque possibile scegliere la soluzione tecnologica che combina la propulsione turbo benzina, Gpl e full hybrid in un’unica proposta. Con il nuovo Sportage TriFuel continua, infatti, la storica collaborazione tra Kia Italia e Westport Fuel Systems Italia, azienda leader nelle soluzioni per il Gpl con sede a Cherasco, in provincia di Cuneo. Il sistema TriFuel rappresenta l’evoluzione di un progetto tecnologico introdotto per la prima volta su Kia Niro nel 2024 e vuole dar vita a un powertrain equilibrato che punta a unire basse emissioni e ridotti consumi al piacere di guida supportati da elevati standard di affidabilità. L’obiettivo è quello di ottenere un notevole risparmio al rifornimento. Con circa 40 euro, infatti, è possibile riempire il serbatoio Gpl da 65 litri (52 litri netti), ottenendo un’autonomia fino a 650 chilometri in modalità Gpl. L’autonomia complessiva, invece, supera i 1500 chilometri, più elevata rispetto a quella di una tradizionale motorizzazione diesel.

La potenza complessiva della nuova Kia Sportage Trifuel raggiunge i 237 cavalli con una coppia massima di 380 Nm e un’accelerazione da 0 a 100 chilometri orari in meno di 8 secondi mantenendo così i valori sostanzialmente invariati rispetto alla versione HEV di origine. “Il Trifuel – ha dichiarato Giuseppe Bitti, presidente e Ceo di Kia Italia – arriva anche sul nostro modello più iconico. E’ una proposta tecnologica che riassume le tendenze che il mercato ha dimostrato in questi anni per l’alimentazione. Il Gpl è da sempre un cavallo di battaglia di Kia e rappresenta più del 20 percento delle nostre vendite. C’è un risparmio di oltre un euro a litro, il che significa percorrere 100 chilometri con soli 5 euro. In un contesto in cui il costo dei carburanti è aumentato vertiginosamente, questa diventa una proposta estremamente interessante anche per chi ha la necessità di coprire lunghe percorrenze come per esempio il tipico utente diesel che nella nuova Sportage Trifuel può trovare la soluzione ideale. Le performance e la piacevolezza di guida di quest’auto confermano, inoltre, la Sportage come uno dei Suv di segmento C più graditi dai guidatori italiani”.

Gli allestimenti sono tre: Business, Style e la nuova Black Edition, proposta come top di gamma e novità assoluta per il mercato italiano. La versione Business, con prezzo di partenza da 40mila euro, offre una dotazione completa che include guida autonoma di Livello 2, smart key e fari Full Led anteriori e posteriori. Il livello Style arricchisce ulteriormente i contenuti con cerchi in lega da 18 pollici, vetri posteriori oscurati, Blind Spot Monitor, ricarica wireless per smartphone e vernice inclusa nel prezzo. La Black Edition si caratterizza, invece, per elementi esterni in nero lucido, dettagli della griglia, calotte degli specchietti, barre sul tetto e cerchi in lega dedicati da 19 pollici. Vi è anche la possibilità di configurare il tetto nero a contrasto con tetto panoramico apribile elettricamente. Debutta inoltre la nuova vernice Ivory Silver Matte, disponibile per la prima volta sulla gamma Full Hybrid. Gli interni di Sportage Black Edition propongono un doppio display panoramico da 12,3 pollici, rivestimento del tetto nero e sedili dedicati in Kia Tex Delight neri, che combinano pelle artificiale e materiale scamosciato. E’ anche incluso il portellone posteriore ad apertura intelligente. Per il mese di maggio, Kia Sportage Tri-Fuel è disponibile con TAN 0% su tutta la gamma, con rate a partire da 299 euro al mese.

– foto ufficio stampa Kia –

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