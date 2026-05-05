Meloni “Gli attacchi agli Emirati Arabi devono cessare. L’Italia farà la sua parte per favorire il dialogo”

ROMA - Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni riceve il Presidente della Repubblica Slovacca (ROMA - 2025-01-14, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

ROMA (ITALPRESS) – “Il Governo italiano esprime la sua vicinanza agli Emirati Arabi Uniti per gli ingiustificabili attacchi subiti che devono immediatamente cessare. In questo difficile scenario, l‘Italia continuerà a fare la sua parte per favorire il dialogo e scongiurare il propagarsi della crisi a livello regionale. La libertà di navigazione attraverso lo stretto di Hormuz è un principio fondamentale del diritto internazionale ed essenziale per l’economia globale”. Così sui social la premier Giorgia Meloni.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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