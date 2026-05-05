Malta, Chevron ottiene licenza esplorativa offshore

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il colosso petrolifero internazionale Chevron ha ottenuto dal Governo maltese una licenza di studio esplorativo che copre quattro aree offshore a sud dell’arcipelago, con l’obiettivo di valutare il potenziale di idrocarburi senza avviare perforazioni immediate. L’accordo, firmato il 24 aprile, riguarda le Aree 1, 4, 5 e 7. In base ai termini stabiliti, Chevron condurrà studi geologici e geofisici da remoto utilizzando dati già esistenti.

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