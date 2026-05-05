TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Cinque civili iraniani sono rimasti uccisi in un attacco americano contro due imbarcazioni civili. Lo riferiscono media iraniani, citando fonti militari. Secondo l’agenzia Tasnim, le due imbarcazioni stavano trasportando merci civili dal porto omanita di Khasab verso le coste iraniane e non avevano alcun collegamento con il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica.

In un messaggio su Truth Social, il presidente americano ha scritto che all’Iran “sono rimasti solo piccoli zatteroni” e che sette di essi sono stati affondati dopo aver tentato di attaccare navi mercantili nello Stretto di Hormuz.

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