ROMA (ITALPRESS) – Synergie Italia Spa, operatore di riferimento nel settore dei servizi per il lavoro con oltre vent’anni di presenza sul mercato nazionale, e PwC Italia, organizzazione che offre servizi professionali alle imprese e parte di uno dei più grandi network professionali a livello globale, hanno siglato una collaborazione strategica attraverso cui le due organizzazioni integrano le rispettive competenze per erogare – congiuntamente o in modo complementare – servizi di alto valore aggiunto alle imprese italiane nell’ambito della gestione, sviluppo e trasformazione del capitale umano.

Il mercato del lavoro italiano registra dinamiche strutturali di crescente complessità. Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio Synergie, oltre 2,4 milioni di posizioni lavorative risultano annualmente scoperte per inadeguatezza delle competenze disponibili. Parallelamente, l’automazione dei processi, le pressioni demografiche, l’evoluzione normativa – dal AI Act europeo alla Direttiva sulla Pay Transparency – e la trasformazione dei modelli organizzativi impongono alle imprese un ripensamento sistematico delle politiche HR.

La collaborazione tra Synergie Italia e PwC si fonda sul principio di complementarità strategica: la capillarità territoriale, la profonda conoscenza del mercato del lavoro locale e la capacità operativa di Synergie si integrano con le competenze analitiche, metodologiche e strategiche di PwC nelle aree della trasformazione organizzativa, del workforce planning, dell’AI advisory e della compliance normativa in ambito HR.

Il progetto si articola su quattro ambiti strategici con un framework progettato per estendersi a nuovi domini.

Nel dettaglio è prevista l’erogazione di percorsi formativi certificati attraverso la piattaforma Academy di Synergie, strutturati in sinergia con i programmi di reskilling e sviluppo della leadership elaborati da PwC. I corsi sono disponibili in modalità e-learning (Formato SCORM su Piattaforma LMS) e in presenza, con rilascio di attestazioni riconosciute. PwC concede in licenza non esclusiva alle Società del Gruppo Synergie l’utilizzo dei propri corsi e-learning per l’erogazione ai clienti condivisi.

Inoltre l’intesa riguarda l’erogazione congiunta di servizi professionali di consulenza HR alle imprese clienti: workforce planning strategico, trasformazione organizzativa, sviluppo del capitale umano, change management e gestione delle relazioni industriali. Synergie porta la conoscenza operativa del mercato del lavoro; PwC porta la metodologia e la capacità di analisi. Un’offerta integrata senza precedenti nel panorama italiano.

La collaborazione comprende anche l’affiancamento strutturato alle aziende nell’adozione responsabile dell’intelligenza artificiale, con particolare riferimento ai requisiti del Regolamento europeo sull’AI Act. Synergie opera come partner di delivery operativo e diffusione territoriale; PwC fornisce il framework metodologico, i contenuti tecnici e la capacità di advisory regolatorio. Un programma pensato per rendere l’AI accessibile e governabile per le PMI italiane.

Inoltre è prevista l’assistenza integrata in materia di trasparenza retributiva (Direttiva UE 2023/970), certificazione di genere (UNI/PdR 125:2022), welfare aziendale e gestione delle trasformazioni aziendali in ambito HR. PwC apporta rigore metodologico e competenza legale-normativa; Synergie offre prossimità operativa e capacità di implementazione su scala nazionale.

“Con questa collaborazione, Synergie Italia evolve da fornitore di servizi per il lavoro a partner strategico per la trasformazione del capitale umano – si legge in una nota -. La capillarità operativa di Synergie si fonde con il rigore metodologico di PwC, generando un’offerta inedita che copre l’intera catena del valore HR: gestione dei talenti, trasformazione organizzativa, sviluppo delle competenze, conformità normativa e adozione responsabile dell’intelligenza artificiale. Soluzioni su misura, relazioni di fiducia, competenza tecnico-legale e formazione di eccellenza – in un unico interlocutore, a beneficio della competitività del sistema produttivo italiano”.

– Nella foto Marco Valsecchi, Ceo di Synergie Italia, fonte ufficio stampa –

(ITALPRESS).