Cina: stanziati 500 mln yuan per promuovere il calcio nelle scuole

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha recentemente stanziato 500 milioni di yuan (pari a circa 73 milioni di dollari) di fondi di incentivazione provenienti dal bilancio centrale, per sostenere lo sviluppo del calcio nelle scuole in tutto il Paese, ha reso noto giovedì il ministero delle Finanze.

Secondo il ministero, i fondi sosterranno 41.000 scuole primarie e secondarie di primo grado con programmi dedicati al calcio in tutto il Paese, finanziando allenamenti, competizioni e attività correlate.

Per il biennio 2025-2026, ha precisato il ministero, il governo centrale ha destinato complessivamente un miliardo di yuan provenienti dal bilancio centrale per sostenere e orientare le autorità locali nell’ampliamento delle iniziative legate al calcio scolastico.

Il ministero ha aggiunto che continuerà a guidare le autorità locali nell’ottimizzazione delle strutture di spesa, per garantire il regolare svolgimento degli allenamenti e delle competizioni di calcio scolastico, favorendo così l’individuazione e la formazione dei giovani talenti e promuovendo lo sviluppo dello sport in Cina.

Il numero di giovani calciatori registrati nel Paese ha raggiunto quota 109.200, con un aumento del 24,88% negli ultimi due anni, secondo i dati diffusi a gennaio dalla Chinese Football Association.

(ITALPRESS).