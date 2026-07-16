PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli organi della Procura in tutta la Cina hanno perseguito penalmente 14.000 persone per reati connessi all’esercizio di funzioni pubbliche nella prima metà del 2026, con un aumento del 5,6% su base annua. Lo ha reso noto oggi la Procura suprema del popolo (SPP).

Nel periodo, 1.410 persone sono state perseguite per reati di corruzione attiva, secondo i dati diffusi dalla SPP.

Nei primi sei mesi dell’anno, gli organi della Procura a livello nazionale hanno inoltre perseguito 58.000 persone per reati che hanno compromesso l’ordine dell’economia di mercato.

Sono state sottoposte a procedimento 4.435 persone per contrabbando di minerali strategici e 7.500 per violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, secondo la Procura.

Le autorità giudiziarie sono intervenute anche contro i reati nei settori finanziario e dei titoli, perseguendo tra gennaio e giugno 13.000 persone per frode finanziaria e altri illeciti che hanno compromesso l’ordine della gestione finanziaria.

(ITALPRESS).