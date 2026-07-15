WASHINGTON (STATI UNITI)(ITALPRESS) – Le forze statunitensi hanno avviato le operazioni per una seconda ondata di attacchi contro l’Iran. Lo ha reso noto il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) pochi minuti fa sul suo profilo X. “Tali attacchi prendono di mira le capacità militari iraniane utilizzate per minacciare le imbarcazioni che transitano liberamente attraverso lo Stretto di Hormuz”.
– Foto di repertorio Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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