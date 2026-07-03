DALIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea scattata da drone il 3 luglio 2026 mostra membri del team della 16esima spedizione scientifica cinese nell’Oceano Artico salutare a bordo della nave rompighiaccio da ricerca Xuelong 2, nel porto di Dalian, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning.

Il team della 16esima spedizione scientifica cinese nell’Oceano Artico è salpato oggi da Dalian. La spedizione sarà condotta da tre navi rompighiaccio da ricerca: Xuelong, Xuelong 2 e Jidi.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).