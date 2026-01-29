Cina: sondaggio, nel 2025 aziende hanno mantenuto slancio costante in investimenti in uscita

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli investimenti in uscita effettuati dalle aziende cinesi sono cresciuti costantemente nel 2025, con quasi l’80% delle imprese intervistate che ha mantenuto o ampliato i propri investimenti all’estero, secondo un rapporto del China Council for the Promotion of International Trade.

Il sondaggio, che ha riguardato oltre 1.200 aziende cinesi impegnate in tali investimenti, rivela che quasi il 90% è ottimista sulle prospettive degli investimenti all’estero, ha dichiarato Wang Wenshuai, portavoce del consiglio, in una conferenza stampa di mercoledì.

Il sondaggio indica inoltre che il 60% delle aziende ha registrato una redditività stabile o in aumento proveniente dai propri investimenti in uscita. Quasi la metà degli intervistati ha espresso interesse a formare consorzi industriali per un’espansione collettiva all’estero, con il settore manifatturiero come priorità di investimento.

In particolare, il 90% delle imprese intervistate ha mostrato una maggiore disponibilità a utilizzare il renminbi (RMB) nelle proprie attività di investimenti transfrontalieri.

I dati del ministero del Commercio mostrano che gli investimenti diretti esteri della Cina hanno raggiunto 174,38 miliardi di dollari nel 2025, in aumento del 7,1% rispetto all’anno precedente e restando tra i primi posti a livello mondiale.

Wang ha affermato che il consiglio coordinerà la propria rete nazionale per perfezionare meccanismi specializzati di sostegno alle imprese che si espandono a livello globale. Gli sforzi si concentreranno sul miglioramento dei servizi e delle tutele complessivi per aiutare le aziende a muoversi nei mercati internazionali in modo costante e sostenibile.

