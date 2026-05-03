LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese ha annunciato un piano per realizzare un terzo interconnettore elettrico con la Sicilia. Il collegamento proposto, noto come IC3, sarà connesso alla rete di trasmissione siciliana a 380kV, con una capacità superiore rispetto agli interconnettori esistenti e previsti che utilizzano la rete a 220kV. Secondo le autorità, questa scelta contribuirà a diversificare le fonti energetiche di Malta e a ridurre la vulnerabilità a eventuali interruzioni. IC3 sarà inizialmente progettato per una capacità di 200MW, con la possibilità di espansione fino a 400MW senza la necessità di nuove infrastrutture rilevanti. Il sistema sarà inoltre bidirezionale, consentendo a Malta sia di importare elettricità sia di esportare energia rinnovabile quando le condizioni di mercato lo permetteranno. Il progetto è stato incluso nel piano europeo di sviluppo delle reti per il 2026, un passo importante verso l’accesso ai finanziamenti dell’Unione europea. Studi tecnici e ambientali sono previsti sia a Malta che in Italia per definire il tracciato dei cavi e le ubicazioni delle infrastrutture. Il primo ministro Robert Abela ha dichiarato che l’iniziativa si basa sulle riforme avviate nel 2013, quando Malta ha abbandonato il combustibile pesante a favore del gas e ha investito nel primo interconnettore. Ha descritto il nuovo piano come un ulteriore passo verso un settore energetico più sicuro e sostenibile. L’obiettivo è ridurre la dipendenza dal carbonio mantenendo prezzi dell’energia stabili. Il piano pone anche l’accento sui progetti rinnovabili offshore, tra cui un parco eolico galleggiante da 300MW, e su ulteriori investimenti in efficienza energetica, elettrificazione dei trasporti e infrastrutture più pulite.

(ITALPRESS).

-Foto: Dipartimento per l’Informazione-

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