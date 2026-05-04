Eletti i nuovi leader di Hamas: Khaled Mashaal capo dell’ufficio politico

ROMA (ITALPRESS) – Il quotidiano libanese Al-Akhbar riporta che i membri del movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza hanno concluso le elezioni interne, eleggendo Khaled Mashaal come leader supremo del movimento, ovvero capo dell’ufficio politico. Khalil al-Hayya – capo negoziatore durante il rilascio degli ostaggi israeliani e la liberazione dei detenuti palestinesi – è stato eletto leader di Hamas a Gaza, mentre Zaher Jabareen è stato eletto capo del gruppo in Cisgiordania, secondo quanto riportato.

Al-Hayya e Jabareen ricoprivano già tali ruoli prima elezioni, avendo assunto le posizioni in seguito agli omicidi mirati di Yahya Sinwar e Saleh al-Arouri in operazioni di Israele. Il quotidiano filo-Hezbollah precisa che i risultati si riferiscono solo al voto di Gaza, senza menzionare l’eventuale esito del voto in Cisgiordania e all’estero. Al momento il gruppo al potere a Gaza non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito.

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