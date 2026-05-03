Sondaggio Washington Post-ABC News-Ipsos: “Gli americani ampiamente insoddisfatti di Trump”

ROMA (ITALPRESS) – “A sei mesi dalle elezioni di medio termine di novembre, il Partito Repubblicano si trova ad affrontare un clima politico in deterioramento, con gli americani ampiamente insoddisfatti della leadership del presidente Donald Trump sulla guerra all’Iran e su altre questioni chiave, e con un elettorato in cui i democratici sono significativamente più motivati a votare”. E’ quanto risulta da un sondaggio di Washington Post-ABC News-Ipsos, riportato dal sito del WSJ. Secondo quanto risulterebbe dal sondaggio, negli Stati Uniti il 66% degli intervistati disapprova la gestione Trump sull’Iran.

L’indice di gradimento del capo della Casa Bianca sull’economia sarebbe calato di sette punti, attestandosi al 34%, a causa dell’impennata dei prezzi della benzina. Nello stesso periodo, il suo indice di gradimento sull’inflazione sarebbe sceso di cinque punti, arrivando al 27%, mentre il dato più basso si registra per quanto riguarda la percezione della sua gestione del costo della vita in generale, con il 76% di americani che manifesta disapprovazione.

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