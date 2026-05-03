Rubio in settimana a Roma: incontri in Vaticano e con il Governo

ROMA (ITALPRESS) – Giovedì e venerdì prossimi il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, sarà a Roma per un tour di incontri tra Santa Sede ed esecutivo. Ad anticiparlo è il Corriere della Sera, sottolineando che l’obiettivo è il “disgelo” delle relazioni bilaterali Italia-Usa.

Per Rubio è la terza visita in Italia, dopo quella dello scorso maggio a Villa Madama e la presenza all’inaugurazione delle olimpiadi invernali, con J.D. Vance, a febbraio.

L’agenda romana di Rubio – secondo i Corriere – non è ancora chiusa. Prevede al momento tre incontri. Per prima cosa vedrà il Segretario di stato della Santa Sede Pietro Parolin.

Il giorno dopo Rubio sarà dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e con lui lo stesso giorno vedrà a pranzo il ministro della Difesa Guido Crosetto. Non è escluso, ma nemmeno confermato, un faccia a faccia tra il Segretario americano e la premier Giorgia Meloni.

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