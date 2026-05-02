Ucraina, Zelensky “Attività insolita al confine bielorusso, se serve reagiremo”

ROMA (ITALPRESS) – “Ieri si è registrata un’attività piuttosto insolita lungo alcuni tratti del confine tra Ucraina e Bielorussia, sul lato bielorusso. Stiamo documentando attentamente tutto e mantenendo la situazione sotto controllo. Se necessario, reagiremo. L’Ucraina è pronta a difendere il suo popolo e la sua sovranità. Chiunque venga coinvolto in azioni aggressive contro l’Ucraina deve comprenderlo”. Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Stiamo preparando nuove decisioni – diversi pacchetti di sanzioni – per oggi e per il prossimo futuro. Continuiamo a collaborare con i nostri partner – in Europa, in Medio Oriente e nel Golfo, e in altre parti del mondo – con chiunque possa rafforzare la difesa aerea dell’Ucraina e fornire all’Ucraina una maggiore solidità economica. Ci aspettiamo risultati concreti dai colloqui di maggio”, prosegue.

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