Ucraina, Zelensky “Attività insolita al confine bielorusso, se serve reagiremo”

Mandatory Credit: Photo by Kristian Tuxen Ladegaard Berg/SOPA Images/Shutterstock (15516884r) President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy attends a press conference after attending the European Political Community (EPC). Denmark is hosting the seventh meeting of the European Political Community (EPC). The meeting serves as a platform for informal political and strategic dialogue, bringing together European heads of state or government alongside leaders of key European and international institutions. The goal of the meeting is to promote political dialogue and cooperation, and to strengthen security, stability, and prosperity on the European continent. Zelenskyy and Frederiksen hold a press conference in Copenhagen

ROMA (ITALPRESS) – “Ieri si è registrata un’attività piuttosto insolita lungo alcuni tratti del confine tra Ucraina e Bielorussia, sul lato bielorusso. Stiamo documentando attentamente tutto e mantenendo la situazione sotto controllo. Se necessario, reagiremo. L’Ucraina è pronta a difendere il suo popolo e la sua sovranità. Chiunque venga coinvolto in azioni aggressive contro l’Ucraina deve comprenderlo”. Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Stiamo preparando nuove decisioni – diversi pacchetti di sanzioni – per oggi e per il prossimo futuro. Continuiamo a collaborare con i nostri partner – in Europa, in Medio Oriente e nel Golfo, e in altre parti del mondo – con chiunque possa rafforzare la difesa aerea dell’Ucraina e fornire all’Ucraina una maggiore solidità economica. Ci aspettiamo risultati concreti dai colloqui di maggio”, prosegue.

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

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