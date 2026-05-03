Gp Ungheria, week-end da record per le gomme Pirelli

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Nicolò Bulega resta imbattibile. Il pilota della Ducati, in occasione dell’Hungarian Round, quarto appuntamento del Mondiale WorldSBK, completa il suo fine settimana perfetto vincendo, dopo Gara1 e gara Superpole, anche Gara2, per quella che rappresenta la quarta tripletta in questa stagione e il 16° successo consecutivo. L’italiano leader del Mondiale ha preceduto sul podio le altre Ducati del compagno di squadra Iker Lecuona e di Yari Montella.

Tutti e tre, come anche il resto dei piloti sulla griglia, hanno scelto di utilizzare all’anteriore pneumatici di gamma Pirelli Diablo Superbike in mescola SC1 all’anteriore e supersoft SCX al posteriore. Rispetto a Gara2 del 2025, quella odierna è stata di 17″5 più veloce, con una media sul giro inferiore di oltre 8 decimi. Nella Gara Superpole, accorciata a 8 giri dopo la bandiera rossa al primo start, Nicolò Bulega ha aperto la domenica con una nuova vittoria davanti alle Ducati di Iker Lecuona e Lorenzo Baldassarri.

Anche in questa gara tutti i piloti hanno scelto l’anteriore SC1 e al posteriore supersoft SCX, con Bulega autore del nuovo giro veloce in gara in 1’38″230, che migliora di 553 millesimi il precedente stabilito da lui stesso in Gara1. Gara2 della WorldSSP è stata vinta dallo spagnolo Albert Arenas, che in una tripletta tutta Yamaha ha preceduto il turco Can Öncü e lo spagnolo Roberto Garcia. Tutti i piloti hanno optato per soft SC1 all’anteriore e supersoft SCX al posteriore.

In Gara2 del WorldWCR a vincere è stata Paola Ramos davanti a Beatriz Neila e Maria Herrera in una classe che utilizza moto Yamaha YZF-R7 gommate con pneumatici Pirelli Diablo Superbike in mescola SC1 per entrambi gli assi. La seconda gara della Yamaha R3 World Cup, anche qui con pneumatici in mescola SC1, è invece andata al dominicano Xarly Mendez davanti all’italiano Angelo Mottola e al brasiliano Aymon Bocanegra.

“Al termine del WorldSBK Hungarian Round, che ha fatto registrare nuovi record sia sul giro assoluto sia su quello in gara tanto nel WorldSBK quanto nel WorldSSP, la scelta di Pirelli di portare al Balaton Park l’allocazione più morbida della propria gamma si è confermata vincente – l’analisi di Giorgio Barbier – L’evoluzione costante del tracciato e l’ottimo stato dell’asfalto hanno favorito il lavoro dei team, con un progressivo miglioramento dei tempi nel corso del fine settimana. Sul piano della prestazione assoluta, l’extrasoft SCQ ha permesso a Nicolò Bulega di stabilire il nuovo record della pista, mentre sulla distanza la supersoft SCX ha confermato prestazioni di alto livello come dimostrano i numerosi piloti scesi sotto il record di gara del 2025. Un netto miglioramento del passo di gara registrato anche nella WorldSSP. Risultati che confermano l’efficacia del continuo lavoro di sviluppo Pirelli, i cui benefici si riflettono anche sull’utente finale, grazie alla disponibilità degli stessi pneumatici di gamma utilizzati nel Mondiale per l’attività in pista e i track day”.

-Foto IPA Agency-

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