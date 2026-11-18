SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping pronuncia un discorso programmatico alla cerimonia di apertura del Vertice dei CEO della Cooperazione economica dell’Asia-Pacifico (APEC) 2026 presso il Centro congressi internazionale di Qianhai, a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 18 novembre 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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