Cina: Shanxi rivitalizza il patrimonio tra tradizione e digitale (2)

TAIYUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Turisti osservano la pagoda di legno di Yingxian in un’area di esperienza immersiva digitale nella contea di Yingxian, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi, il 12 maggio 2026.

La provincia dello Shanxi sta esplorando modalità innovative per preservare e rivitalizzare il suo ricco patrimonio culturale. Prodotti culturali e creativi ispirati alle Grotte di Yungang e ad altri siti storici hanno trasformato patrimoni secolari in oggetti alla moda, conquistando popolarità tra i giovani consumatori in Cina e all’estero. Intanto, gli antichi palcoscenici d’opera stanno ritrovando vitalità, mentre gli spettacoli tradizionali tornano a brillare. Le tecnologie digitali arricchiscono l’offerta culturale e offrono ai visitatori esperienze immersive e interattive del patrimonio.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).