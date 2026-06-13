La Svezia intercetta due jet russi sul Baltico: “Nessuna violazione dello spazio aereo”

ROMA (ITALPRESS) – Le Forze armate svedesi hanno reso noto di aver fatto decollare due coppie di caccia JAS 39 Gripen per intercettare velivoli militari russi in volo sul Mar Baltico, in prossimità dello spazio aereo del Paese. Gli episodi si sono verificati nei settori meridionale e settentrionale del bacino baltico. Secondo il comunicato ufficiale di Försvarsmakten, gli aerei identificati appartenevano alle tipologie Sukhoi Su-24 e Su-34. Alle operazioni hanno preso parte anche assetti alleati, decollati per garantire la sicurezza dello spazio aereo condiviso della Nato. Nessuna violazione dello spazio aereo svedese è stata registrata.

“Il comportamento russo è grave e rappresenta una condotta ricorrente che minaccia la nostra integrità territoriale e la nostra sicurezza – ha dichiarato la viceammiraglio Ewa Skoog Haslum, capo del Comando operativo delle Forze armate svedesi -. I velivoli svedesi e alleati hanno agito con rapidità e determinazione, garantendo la sicurezza della Svezia e dell’Alleanza”. Stoccolma ha inoltre sottolineato di aver rafforzato la presenza militare e adeguato i livelli di prontezza in risposta all’accresciata minaccia nei confronti dello spazio aereo alleato, evidenziando come gli eventi delle ultime ore confermino la capacità congiunta di Svezia e Nato di assicurare la difesa del fianco baltico.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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