Cina: Shanxi rivitalizza il patrimonio tra tradizione e digitale (1)

TAIYUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Artisti dell’Opera Puzhou si esibiscono sull’antico palco a Yuncheng, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi, il 3 giugno 2026. La provincia dello Shanxi sta esplorando modalità innovative per preservare e rivitalizzare il suo ricco patrimonio culturale.

Prodotti culturali e creativi ispirati alle Grotte di Yungang e ad altri siti storici hanno trasformato patrimoni secolari in oggetti alla moda, conquistando popolarità tra i giovani consumatori in Cina e all’estero. Intanto, gli antichi palcoscenici d’opera stanno ritrovando vitalità, mentre gli spettacoli tradizionali tornano a brillare. Le tecnologie digitali arricchiscono l’offerta culturale e offrono ai visitatori esperienze immersive e interattive del patrimonio.

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(ITALPRESS).