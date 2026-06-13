Malta, il successo del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo dipenderà da una sua efficace attuazione

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il successo del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo dipenderà da una sua efficace attuazione e da un’equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno maltese Glenn Bedingfield dopo la riunione informale dei ministri dell‘Ue svoltasi a Cipro in occasione dell’entrata in applicazione del nuovo quadro normativo.

Bedingfield ha sottolineato la necessità di garantire un sostegno concreto ai Paesi di frontiera, come Malta. Adottato nel 2024, il Patto rappresenta una profonda riforma del sistema europeo di migrazione e asilo e comprende dieci atti legislativi finalizzati a rafforzare le frontiere esterne e ad armonizzare le procedure.

Tra le principali misure figurano controlli obbligatori per gli arrivi irregolari, procedure accelerate alle frontiere e un meccanismo di solidarietà che consente agli Stati membri di contribuire tramite ricollocamenti, sostegno finanziario o assistenza operativa. Secondo il ministro, in un contesto segnato dall’instabilità geopolitica, dall’evoluzione delle rotte migratorie e dall’azione delle reti di trafficanti, le misure del Patto dovranno essere accompagnate da una più incisiva azione esterna dell’Ue, da rimpatri più efficaci e da un rafforzamento del contrasto al traffico di esseri umani.

Bedingfield ha inoltre sollecitato maggiori investimenti nei Paesi di origine per affrontare le cause profonde delle migrazioni, come povertà, cambiamenti climatici e carenza di opportunità economiche, definendo tale approccio un investimento a lungo termine per la stabilità e la sicurezza comuni.

“Una politica migratoria efficace non si basa soltanto su frontiere più sicure, ma anche su maggiori opportunità”, ha affermato. Il Patto, entrato in applicazione il 12 giugno, dovrebbe rafforzare il sostegno agli Stati di frontiera, secondo gli eurodeputati maltesi David Casa e Alex Agius Saliba. Entrambi, tuttavia, hanno evidenziato che la sua efficacia dipenderà da una concreta applicazione delle norme, in particolare sul fronte dei rimpatri, che restano una delle principali sfide per l’Unione europea.

Le riforme sono state contestate da diverse organizzazioni per i diritti umani, che temono un indebolimento delle garanzie in materia di asilo e un aumento del ricorso alla detenzione e alle procedure accelerate per i migranti.

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(ITALPRESS).