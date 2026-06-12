ROMA(ITALPRESS) – Emergono in queste ore i dettagli della bozza dei termini finali dell’accordo tra Stati Uniti e Iran. Fonti della Tv Al-Arabiya hanno hanno spiegato che l’accordo tra Washington e Teheran prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e la riapertura dello Stretto di Hormuz. Le fonti hanno aggiunto che durante questo periodo di 60 giorni si terranno negoziati sull’uranio altamente arricchito e che Washington, in base all’accordo, allenterà le sanzioni contro l’Iran e revocherà l’embargo.

Le fonti di Al-Arabiya hanno indicato che Teheran ha dato la sua approvazione definitiva, comunicata agli Stati Uniti dal Qatar, e che un mediatore supervisionerà eventuali violazioni dell’accordo. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato ieri che Stati Uniti e Iran potrebbero firmare un accordo di pace all’inizio della prossima settimana che consentirebbe la ripresa della navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz.

Se l’accordo verrà finalizzato, rappresenterebbe il più significativo risultato diplomatico finora raggiunto per porre fine alla guerra durata tre mesi, che ha causato migliaia di morti e fatto impennare i prezzi globali dell’energia. L’agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Fars ha riferito che Teheran probabilmente accetterà l’accordo, ma non ha ancora rilasciato una risposta ufficiale. “Abbiamo appena raggiunto un accordo fantastico per la guerra con l’Iran”, ha dichiarato Trump ai giornalisti nello Studio Ovale. “Lo Stretto verrà ufficialmente riaperto non appena firmeremo l’accordo, cosa che potrebbe accadere molto presto… molto presto… forse questo fine settimana in Europa”.

RIUNIONE A 5 CON ARABIA SAUDITA PER VALUTARE MEDIAZIONE PAKISTANA

Si terrà a breve un incontro a cinque con la partecipazione dell’Arabia Saudita, Pakistan, Qatar, Egitto e Turchia per valutare gli sforzi di mediazione pakistani tra Washington e Teheran. Lo riferiscono fonti citate dall’emittente Al Arabiya. L’obiettivo del vertice è quello di individuare garanzie concrete per l’attuazione di un eventuale accordo tra Stati Uniti e Iran, in un contesto di forte escalation tra le due parti. Il meeting si svolge mentre gli Stati Uniti hanno avviato nuove operazioni militari contro l’Iran, con attacchi che hanno colpito sistemi di difesa aerea, radar di sorveglianza, centri di comando e unità operative per i droni. Teheran ha risposto annunciando la chiusura dello Stretto di Hormuz a tutte le navi e alle petroliere. Secondo le stesse fonti, le tensioni sono ulteriormente aumentate dopo l’abbattimento di un elicottero Apache americano vicino al Golfo e al successivo scambio di attacchi, con Washington che ha minacciato nuovi bombardamenti sull’Iran.

TRUMP “NON AVEVAMO BISOGNO DELL’EUROPA, ABBIAMO VINTO LA GUERRA”

“Non avevamo bisogno del loro sostegno. Abbiamo vinto la guerra. Era in qualche modo irrilevante! Devo andare, ho una grande riunione in corso, ma abbiamo vinto la guerra in Iran. Non avevamo bisogno del loro aiuto. Grazie mille”. È questa la dichiarazione rilasciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump a La7 in una conversazione telefonica con Daniele Compatangelo, riportata questa mattina a Omnibus da Alessandra Sardoni. Le parole del presidente americano arrivano in risposta a una domanda sul ruolo dei leader europei e del G7 rispetto alla crisi con l’Iran. Nella conversazione, Trump ha sostenuto che il sostegno degli alleati europei fosse “irrilevante”, rivendicando che gli Stati Uniti abbiano raggiunto i propri obiettivi senza il loro contributo.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).