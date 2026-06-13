Trump “Ucciso in Venezuela Niño Guerrero, capo di Tren De Aragua”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Su mio ordine, il Comando Meridionale degli Stati Uniti ha sferrato un attacco cinetico rapido e letale per giustiziare con successo Niño Guerrero, il famigerato leader di Tren De Aragua, una delle organizzazioni terroristiche più sanguinarie del pianeta. Prima del mio ritorno in carica, Joe Biden ha aperto il nostro confine meridionale a milioni di criminali illegali, permettendo a questo esercito straniero di violentare, mutilare e uccidere cittadini americani in totale impunità. Durante la mia campagna elettorale, mi sono impegnato a espellere questi mostri dal nostro Paese e a rendere giustizia alle famiglie di coloro che hanno massacrato, tra cui la preziosa dodicenne Jocelyn Nungaray, il ventiduenne Laken Reilly e innumerevoli altre anime meravigliose. Con questa azione, le Forze Armate degli Stati Uniti hanno reso giustizia a loro, alle loro famiglie e ai loro cari. All’inizio del mio mandato, ho mantenuto la promessa di designare Tren de Aragua come organizzazione terroristica straniera, di espellere migliaia di criminali spietati e di dichiarare guerra ai cartelli, che da tempo combattono contro i nostri cittadini, mentre leader deboli lasciavano l’America indifesa e sulla difensiva. Questa azione è stata coordinata strettamente con i nostri amici in Venezuela, con i quali stiamo collaborando molto bene. Di conseguenza, i terroristi di Tren de Aragua non hanno più rifugio sicuro in Venezuela o altrove e, sotto la mia guida, troveremo questi spietati assassini e signori della droga ovunque e in qualsiasi momento, e li spediremo nelle profondità dell’inferno, dove meritano di stare”. Lo rivela su Truth il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

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