Cina: Shanghai si prepara ad accogliere ottava edizione CIIE (5)

(251104) -- SHANGHAI, Nov. 4, 2025 (Xinhua) -- A volunteer poses for photos at the National Exhibition and Convention Center (Shanghai), the main venue for the eighth China International Import Expo (CIIE), in east China's Shanghai, Nov. 4, 2025. The eighth CIIE will be held in Shanghai from Nov. 5 to 10. (Xinhua/Wang Zecong)

SHANGHAI (ITALPRESS/XINHUA) – Una volontaria posa per delle foto al Centro Nazionale Esposizioni e Congressi di Shanghai, sede principale dell’ottava China International Import Expo (CIIE), nella Cina orientale, il 4 novembre 2025. L’ottava edizione della CIIE si terrà a Shanghai dal 5 al 10 novembre.

– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).

