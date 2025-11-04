Cina: Shanghai si prepara ad accogliere ottava edizione CIIE (5)

SHANGHAI (ITALPRESS/XINHUA) – Una volontaria posa per delle foto al Centro Nazionale Esposizioni e Congressi di Shanghai, sede principale dell’ottava China International Import Expo (CIIE), nella Cina orientale, il 4 novembre 2025. L’ottava edizione della CIIE si terrà a Shanghai dal 5 al 10 novembre.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
