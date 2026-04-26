Cina: Shanghai presenta a Londra il suo patrimonio culturale (1)

LONDRA (INGHILTERRA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un visitatore osserva le foto esposte durante un evento di promozione della città di Shanghai a Londra, in Gran Bretagna, il 24 aprile 2026. Un evento intitolato “Amazing Shanghai City Tea Salon” si è tenuto venerdì alla British Library di Londra per promuovere l’immagine di Shanghai, nella Cina orientale.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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