SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata l’8 luglio 2026, mostra una veduta interna della Shanghai Synchrotron Radiation Facility (SSRF) a Pudong, nella Cina orientale. Tutte e dieci le strutture scientifiche e tecnologiche nazionali di importanza strategica, costruite e messe in funzione a Shanghai, sono ora aperte al pubblico. Queste strutture, che includono la Shanghai Synchrotron Radiation Facility (SSRF) e la National Facility for Protein Science di Shanghai, fungono da importanti motori per l’integrazione tra innovazione scientifica e tecnologica e industrie della città.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).