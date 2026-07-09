SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un membro del personale lavora in un laboratorio congiunto per la produzione di proteine alimentata dall’IA presso la National Facility for Protein Science di Shanghai, a Pudong, nella Cina orientale, il 7 luglio 2026. Tutte e dieci le strutture scientifiche e tecnologiche nazionali di importanza strategica, costruite e messe in funzione a Shanghai, sono ora aperte al pubblico. Queste strutture, che includono la Shanghai Synchrotron Radiation Facility (SSRF) e la National Facility for Protein Science di Shanghai, fungono da importanti motori per l’integrazione tra innovazione scientifica e tecnologica e industrie della città.

-Foto Xinhua-

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