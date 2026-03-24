Cina: Shandong, in corso l’aratura per le coltivazioni primaverili (3)

JINAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli agricoltori spruzzano i fertilizzanti ed effettuano interventi di controllo dei parassiti e delle malattie sulle colture di grano nella cittadina di Hushan, a Rongcheng, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 23 marzo 2026. Dopo l’equinozio di primavera, gli agricoltori in tutto lo Shandong approfittano della stagione agricola per svolgere l’aratura primaverile.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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