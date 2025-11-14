JINAN (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Una foto aerea scattata con drone l’11 novembre 2025 mostra una barca da raccolta che attraversa un’area di allevamento in una fattoria marina nella città di Rongcheng, nella provincia orientale cinese di Shandong. In quanto provincia nota per la sua importante economia di pesca marina, lo Shandong negli ultimi anni ha costruito attivamente allevamenti marini, con l’obiettivo di arricchire continuamente il “deposito alimentare blu”.
Ad oggi, lo Shandong ha costruito 139 “allevamenti marini” a livello provinciale o superiore, tra cui 71 a livello nazionale, pari al 38% del totale del Paese a quel livello.
Nel 2024, la produzione di prodotti ittici marini nello Shandong ha raggiunto 8,25 milioni di tonnellate con un valore aggiunto superiore a 100 miliardi di yuan (circa 14,09 miliardi di dollari statunitensi), posizionandosi al primo posto tra tutte le regioni a livello provinciale nel Paese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).