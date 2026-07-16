RONGCHENG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 15 luglio 2026, mostra alcuni addetti all’acquacoltura intenti a coltivare alghe del genere Gracilaria presso un allevamento marino nella città di Rongcheng, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Gli allevamenti marini di Rongcheng hanno gradualmente ripreso le attività dopo il passaggio del tifone Bavi.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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