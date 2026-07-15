Malta, un nuovo disegno di legge rafforza i diritti contro le discriminazioni

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un disegno di legge volto a rafforzare il quadro costituzionale di Malta contro le discriminazioni è stato presentato in Parlamento, introducendo tutele giuridiche più ampie e istituendo una nuova autorità nazionale per i diritti umani.
Il provvedimento, una delle prime promesse del Governo laburista nei suoi primi cento giorni di mandato, è stato illustrato in seconda lettura dalla ministra per le Riforme e l’Uguaglianza, Rosianne Cutajar.
La proposta prevede l’istituzione della Commissione Nazionale per i Diritti Umani e l’Uguaglianza (NCHRE), che sostituirà l’attuale Commissione Nazionale per la Promozione dell’Uguaglianza.
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(ITALPRESS)
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