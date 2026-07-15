Italia-Emirati Arabi, conferita a Bodour Al Qasimi l’onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito a Sua Altezza Bodour Al Qasimi, Ambasciatrice di Buona Volontà dell’UNESCO per l’Istruzione e la Cultura del Libro, il grado di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, la più alta onorificenza del Paese, in riconoscimento del suo impegno di lunga data per il rafforzamento dei legami culturali tra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti.

L’onorificenza è stata conferita su raccomandazione di Sua Eccellenza Lorenzo Fanara, Ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti, il quale, nella sua comunicazione ufficiale, ha sottolineato come il riconoscimento rifletta il prezioso contributo di Sua Altezza al progresso delle relazioni con l’Italia.

“Essere riconosciuta dall’Italia, un Paese la cui cultura, letteratura e spirito creativo hanno plasmato il mondo per secoli, è un onore che accolgo con profonda gratitudine e umiltà. Lo accolgo come un incoraggiamento a continuare a costruire sul nostro lavoro comune. A far conoscere più letteratura italiana ai lettori arabi. A far conoscere più voci arabe ai lettori italiani. E a dare alle giovani generazioni la possibilità di stringere legami ancora più forti e di costruire insieme un’amicizia che duri per sempre”, ha detto Bodour Al Qasimi.

Dopo aver ricordato le relazioni solide tra Emirati Arabi Uniti e Italia, l’Ambasciatore Fanara ha riconosciuto che “attraverso libri, scambi universitari, mostre e arte, condividiamo un profondo impegno ad andare a fondo nel nostro passato, a riportare alla luce la nostra storia comune e a diffondere la conoscenza e la comprensione reciproca tra le nostre società”.

– Foto Ambasciata d’Italia negli Emirati Arabi Uniti –

(ITALPRESS).