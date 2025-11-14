Cina: scoperto primo giacimento d’oro enorme nel nord-est del Paese

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La Cina ha scoperto il suo primo giacimento d’oro enorme e a bassa concentrazione nella provincia nord-orientale di Liaoning, ha annunciato venerdì il ministero delle Risorse Naturali.

Il giacimento di Dadonggou contiene una stima di 2,586 miliardi di tonnellate di minerale, con risorse d’oro totali pari a 1.444,49 tonnellate con un grado medio di 0,56 grammi per tonnellata.

Il ministero ha detto che questa scoperta storica rafforzerà in modo significativo le riserve strategiche d’oro del Paese e potrebbe portare alla creazione di una base produttiva aurifera di livello mondiale, sostenendo la piena rivitalizzazione e lo sviluppo di alta qualità del nord-est della Cina.

