Cina: scambi culturali durante la CIIE di Shanghai (3)

(251108) -- SHANGHAI, Nov. 8, 2025 (Xinhua) -- A staff member demonstrates embroidery at the booth of China's Henan Province during the eighth China International Import Expo (CIIE) in east China's Shanghai, Nov. 7, 2025. The CIIE is not only a global platform for the trade of goods and services but also a grand event for the exchange of cultures and ideas between China and the world. (Xinhua/Zhang Jiansong)

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Un membro dello staff esegue una dimostrazione di ricamo presso lo stand della provincia cinese dello Henan durante l’ottava China International Import Expo (CIIE) a Shanghai, nella Cina orientale, il 7 novembre 2025. La CIIE non è solo una piattaforma globale per il commercio di beni e servizi, ma anche un grande evento di scambio culturale e di idee tra la Cina e il mondo.

-Foto Xinhua –
(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE